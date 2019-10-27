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Тромсе - Ранхейм

27.10.2019, Воскресенье, 20:00 мск Норвегия. Элитсериен, 26 тур Тромсе - Ранхейм
Норвегия. Элитсериен 2019
1 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Ранхейм 1:2 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Ранхейм 1:2 Тромсе
4 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 4:0 Ранхейм
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