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Викинг - Тромсе

20.10.2019, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 25 тур Викинг - Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2019
2 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 0:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Тромсе 3:0 Викинг
2 тур
6 апреля, четверг 20:00 Викинг 1:2 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 21:00 Тромсе 2:1 Викинг
9 тур
7 мая, суббота 16:30 Викинг 2:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2015
27 тур
18 октября, воскресенье 21:00 Тромсе 3:1 Викинг
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Викинг 3:1 Тромсе
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