Стремсгодсет - Лиллестрем

|15 тур
|14 июля, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:1
|Стремсгодсет
|15 тур
|14 июля, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:1
|Стремсгодсет
|29 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:2
|Лиллестрем
|15 тур
|2 июля, понедельник
|19:00
|Лиллестрем
|1:1
|Стремсгодсет
|19 тур
|13 августа, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Лиллестрем
|15 тур
|1 июля, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|2:0
|Стремсгодсет
|17 тур
|24 июля, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:0
|Стремсгодсет
|9 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Лиллестрем
|16 тур
|12 июля, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|1:2
|Стремсгодсет
|11 тур
|31 мая, воскресенье
|16:30
|Стремсгодсет
|2:0
|Лиллестрем
|27 тур
|19 октября, воскресенье
|17:30
|Стремсгодсет
|2:1
|Лиллестрем
|13 тур
|12 июня, четверг
|21:00
|Лиллестрем
|3:0
|Стремсгодсет