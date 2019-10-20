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Стремсгодсет - Лиллестрем

20.10.2019, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 25 тур Стремсгодсет - Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2019
15 тур
14 июля, воскресенье 21:00 Лиллестрем 2:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:2 Лиллестрем
15 тур
2 июля, понедельник 19:00 Лиллестрем 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
13 августа, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 3:1 Лиллестрем
15 тур
1 июля, суббота 19:00 Лиллестрем 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
17 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Лиллестрем 2:0 Стремсгодсет
9 тур
7 мая, суббота 19:00 Стремсгодсет 3:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2015
16 тур
12 июля, воскресенье 21:00 Лиллестрем 1:2 Стремсгодсет
11 тур
31 мая, воскресенье 16:30 Стремсгодсет 2:0 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
19 октября, воскресенье 17:30 Стремсгодсет 2:1 Лиллестрем
13 тур
12 июня, четверг 21:00 Лиллестрем 3:0 Стремсгодсет
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