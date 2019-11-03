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Окжетпес - Жетысу

03.11.2019, Воскресенье, 12:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 32 тур Окжетпес - Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2019
22 тур
10 августа, суббота 14:00 Окжетпес 0:1 Жетысу
1 тур
9 марта, суббота 12:00 Жетысу 5:1 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2016
20 тур
10 июля, воскресенье 16:00 Окжетпес 2:0 Жетысу
10 тур
10 мая, вторник 12:00 Жетысу 1:4 Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
30 тур
25 октября, воскресенье 12:00 Окжетпес 1:1 Жетысу
26 тур
19 сентября, суббота 14:00 Жетысу 0:3 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2015
14 тур
29 мая, пятница 15:30 Жетысу 0:1 Окжетпес
4 тур
21 марта, суббота 13:00 Окжетпес 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
23 сентября, воскресенье 13:00 Окжетпес 1:0 Жетысу
11 тур
20 мая, воскресенье 16:00 Жетысу 1:0 Окжетпес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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