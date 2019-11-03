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Актобе - Шахтер

03.11.2019, Воскресенье, 12:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 32 тур Актобе - Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2019
18 тур
13 июля, суббота 18:00 Актобе 2:2 Шахтер
8 тур
1 мая, среда 12:00 Шахтер 3:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
30 тур
21 октября, воскресенье 12:00 Шахтер 0:1 Актобе
16 тур
1 июля, воскресенье 18:00 Актобе 2:0 Шахтер
6 тур
22 апреля, воскресенье 13:00 Шахтер 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
26 тур
10 сентября, воскресенье 16:00 Актобе 2:0 Шахтер
18 тур
2 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 0:2 Актобе
8 тур
28 июня, среда 17:00 Актобе 0:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
21 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Актобе 2:0 Шахтер
11 тур
14 мая, суббота 14:00 Шахтер 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
19 июля, воскресенье 15:00 Актобе 0:1 Шахтер
11 тур
7 мая, четверг 11:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
7 тур
18 октября, суббота 16:00 Актобе 3:1 Шахтер
3 тур
14 сентября, воскресенье 15:30 Шахтер 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
12 тур
18 мая, воскресенье 17:30 Актобе 4:0 Шахтер
2 тур
22 марта, суббота 13:00 Шахтер 1:1 Актобе
Суперкубок Казахстана 2014

9 марта, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
8 тур
19 октября, суббота 15:00 Актобе 4:0 Шахтер
4 тур
14 сентября, суббота 15:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
12 тур
22 мая, среда 16:30 Шахтер 1:2 Актобе
2 тур
15 марта, пятница 14:00 Актобе 3:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
14 тур
24 июня, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Шахтер
2 тур
18 марта, воскресенье 15:00 Шахтер 2:0 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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