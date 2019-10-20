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Тобол - Ордабасы

20.10.2019, Воскресенье, 11:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 30 тур Тобол - Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2019
18 тур
14 июля, воскресенье 17:00 Ордабасы 0:0 Тобол
8 тур
1 мая, среда 14:00 Тобол 1:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2018
28 тур
30 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 1:0 Ордабасы
21 тур
5 августа, воскресенье 16:00 Тобол 1:1 Ордабасы
11 тур
19 мая, суббота 15:00 Ордабасы 0:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
27 тур
16 сентября, суббота 15:00 Тобол 0:0 Ордабасы
8 тур
23 апреля, воскресенье 13:00 Ордабасы 1:2 Тобол
18 тур
4 апреля, вторник 13:00 Тобол 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
14 тур
2 июня, четверг 16:00 Тобол 1:0 Ордабасы
4 тур
9 апреля, суббота 11:00 Ордабасы 2:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
19 тур
5 июля, воскресенье 15:00 Ордабасы 2:0 Тобол
9 тур
25 апреля, суббота 13:00 Тобол 1:3 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
14 тур
28 мая, среда 17:00 Тобол 2:1 Ордабасы
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Ордабасы 3:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
16 тур
23 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 1:0 Тобол
6 тур
20 апреля, суббота 13:00 Тобол 0:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
24 тур
4 октября, четверг 14:00 Ордабасы 2:0 Тобол
12 тур
27 мая, воскресенье 15:00 Тобол 1:0 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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