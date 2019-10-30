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Кайсар - Тобол

30.10.2019, Среда, 13:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 29 тур Кайсар - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
20 тур
28 июля, воскресенье 16:00 Тобол 0:2 Кайсар
10 тур
12 мая, воскресенье 15:00 Кайсар 5:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
24 тур
25 августа, суббота 16:00 Тобол 0:0 Кайсар
18 тур
14 июля, суббота 16:00 Кайсар 2:2 Тобол
8 тур
5 мая, суббота 15:00 Тобол 0:3 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2017
23 тур
12 августа, суббота 15:30 Кайсар 1:0 Тобол
15 тур
3 июня, суббота 13:00 Тобол 0:0 Кайсар
5 тур
8 апреля, суббота 13:00 Кайсар 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
29 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Тобол 0:0 Кайсар
25 тур
13 сентября, воскресенье 14:00 Кайсар 1:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
18 июля, суббота 15:00 Кайсар 0:1 Тобол
11 тур
7 мая, четверг 14:00 Тобол 1:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 17:00 Кайсар 0:0 Тобол
5 тур
9 апреля, среда 14:00 Тобол 1:1 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 16:30 Кайсар 1:2 Тобол
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Кайсар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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