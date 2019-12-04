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СПАЛ - Лечче

04.12.2019, Среда, 20:00 мск Италия. Кубок, 1/16 финала СПАЛ - Лечче
Италия. Серия А (2019/2020)
5 тур
25 сентября, среда 22:00 СПАЛ 1:3 Лечче
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