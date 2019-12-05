Введите ваш ник на сайте

Парма - Фрозиноне

05.12.2019, Четверг, 20:00 мск Италия. Кубок, 1/16 финала Парма - Фрозиноне
Италия. Серия А (2018/2019)
30 тур
3 апреля, среда 22:00 Фрозиноне 3:2 Парма
11 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Парма 0:0 Фрозиноне
...
  • Читайте нас: 