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Фиорентина - Циттаделла

03.12.2019, Вторник, 23:00 мск Италия. Кубок, 1/16 финала Фиорентина - Циттаделла
Италия. Кубок (2011/2012)
3 раунд
21 августа, воскресенье 20:00 Фиорентина 2:1 Циттаделла
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