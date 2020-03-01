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ОФИ - ПАС Ламия

01.03.2020, Воскресенье, 20:00 мск Греция. Суперлига, 26 тур ОФИ - ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2019/2020)
13 тур
8 декабря, воскресенье 16:00 ПАС Ламия 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
18 февраля, понедельник 20:30 ОФИ 1:3 ПАС Ламия
6 тур
7 октября, воскресенье 16:00 ПАС Ламия 1:1 ОФИ
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