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Арис - Атромитос

01.03.2020, Воскресенье, 20:00 мск Греция. Суперлига, 26 тур Арис - Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
13 тур
8 декабря, воскресенье 20:30 Атромитос 2:2 Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
28 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Арис 0:2 Атромитос
13 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Атромитос 4:2 Арис
Греция. Суперлига (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 17:00 Арис 0:0 Атромитос
3 тур
2 сентября, понедельник 20:15 Атромитос 2:0 Арис
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