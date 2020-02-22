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ПАС Ламия - Арис

22.02.2020, Суббота, 21:00 мск Греция. Суперлига, 25 тур ПАС Ламия - Арис
Греция. Суперлига (2019/2020)
12 тур
1 декабря, воскресенье 18:15 Арис 1:1 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2018/2019)
16 тур
14 января, понедельник 20:00 Арис 1:0 ПАС Ламия
1 тур
27 августа, понедельник 21:30 ПАС Ламия 0:3 Арис
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