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ОФИ - Атромитос

17.02.2020, Понедельник, 20:30 мск Греция. Суперлига, 24 тур ОФИ - Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
11 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Атромитос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Атромитос 0:2 ОФИ
15 тур
31 января, четверг 18:15 ОФИ 1:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 3:0 ОФИ
4 тур
20 сентября, суббота 19:15 ОФИ 1:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2013/2014)
31 тур
26 марта, среда 19:15 ОФИ 2:0 Атромитос
14 тур
8 декабря, воскресенье 19:15 Атромитос 3:0 ОФИ
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