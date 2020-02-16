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Арис - АЕК

16.02.2020, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 24 тур Арис - АЕК
Греция. Суперлига (2019/2020)
11 тур
24 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
23 тур
2 марта, суббота 20:00 Арис 2:0 АЕК
8 тур
28 октября, воскресенье 20:30 АЕК 4:0 Арис
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