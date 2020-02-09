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Астерас - Арис

09.02.2020, Воскресенье, 16:00 мск Греция. Суперлига, 23 тур Астерас - Арис
Греция. Суперлига (2019/2020)
10 тур
10 ноября, воскресенье 16:00 Арис 2:1 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
11 февраля, понедельник 20:30 Астерас 0:3 Арис
5 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Арис 2:0 Астерас
Греция. Суперлига (2013/2014)
33 тур
6 апреля, воскресенье 20:00 Астерас 2:2 Арис
16 тур
19 декабря, четверг 21:30 Арис 1:1 Астерас
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