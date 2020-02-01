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ОФИ - Ларисса

01.02.2020, Суббота, 18:15 мск Греция. Суперлига, 22 тур ОФИ - Ларисса
Греция. Суперлига (2019/2020)
9 тур
3 ноября, воскресенье 16:00 Ларисса 3:2 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
23 тур
3 марта, воскресенье 16:00 ОФИ 0:0 Ларисса
8 тур
27 октября, суббота 17:15 Ларисса 0:0 ОФИ
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