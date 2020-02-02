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Астерас - Панетоликос

02.02.2020, Воскресенье, 18:15 мск Греция. Суперлига, 22 тур Астерас - Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
9 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Панетоликос 1:1 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
23 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Астерас 3:0 Панетоликос
8 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Панетоликос 1:1 Астерас
Греция. Суперлига (2017/2018)
30 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Панетоликос 0:2 Астерас
15 тур
17 декабря, воскресенье 18:15 Астерас 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
26 тур
2 апреля, воскресенье 17:15 Панетоликос 1:1 Астерас
11 тур
15 января, воскресенье 18:15 Астерас 4:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
17 тур
10 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 2:1 Астерас
2 тур
30 августа, воскресенье 19:15 Астерас 0:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
24 тур
14 февраля, суббота 16:00 Панетоликос 2:0 Астерас
7 тур
18 октября, суббота 19:15 Астерас 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2013/2014)
30 тур
22 марта, суббота 17:00 Панетоликос 0:1 Астерас
13 тур
30 ноября, суббота 17:00 Астерас 3:0 Панетоликос
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