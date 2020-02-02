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Арис - Паниониос

02.02.2020, Воскресенье, 16:00 мск Греция. Суперлига, 22 тур Арис - Паниониос
Греция. Суперлига (2019/2020)
9 тур
2 ноября, суббота 20:30 Паниониос 1:1 Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
21 тур
17 февраля, воскресенье 19:00 Арис 1:1 Паниониос
6 тур
6 октября, суббота 18:15 Паниониос 1:0 Арис
Греция. Суперлига (2013/2014)
24 тур
10 февраля, понедельник 21:30 Арис 1:0 Паниониос
7 тур
5 октября, суббота 21:30 Паниониос 1:2 Арис
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