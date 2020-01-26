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Ксанти - ОФИ

26.01.2020, Воскресенье, 16:00 мск Греция. Суперлига, 21 тур Ксанти - ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
8 тур
26 октября, суббота 17:15 ОФИ 2:0 Ксанти
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
3 февраля, воскресенье 16:00 ОФИ 0:0 Ксанти
4 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Ксанти 3:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2014/2015)
27 тур
8 марта, воскресенье 18:15 ОФИ 0:1 Ксанти
10 тур
8 ноября, суббота 20:30 Ксанти 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2013/2014)
33 тур
6 апреля, воскресенье 20:00 ОФИ 3:2 Ксанти
16 тур
18 декабря, среда 19:15 Ксанти 2:1 ОФИ
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