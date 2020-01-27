АЕК - Олимпиакос

|8 тур
|27 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|АЕК
|8 тур
|27 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|АЕК
|21 тур
|17 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|4:1
|АЕК
|6 тур
|7 октября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|1:1
|Олимпиакос
|20 тур
|4 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|1:2
|АЕК
|5 тур
|24 сентября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|3:2
|Олимпиакос
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:30
|АЕК
|1:0
|Олимпиакос
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|3:0
|АЕК
|22 тур
|13 февраля, суббота
|20:30
|АЕК
|1:0
|Олимпиакос
|7 тур
|17 октября, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:0
|АЕК