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ПАС Ламия - ПАОК

23.01.2020, Четверг, 20:00 мск Греция. Суперлига, 20 тур ПАС Ламия - ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
7 тур
20 октября, воскресенье 18:00 ПАОК 3:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 19:30 ПАОК 3:0 ПАС Ламия
12 тур
3 декабря, понедельник 20:00 ПАС Ламия 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2017/2018)
22 тур
17 февраля, суббота 20:30 ПАС Ламия 0:2 ПАОК
7 тур
15 октября, воскресенье 16:00 ПАОК 4:0 ПАС Ламия
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