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Арис - Ксанти

23.01.2020, Четверг, 20:30 мск Греция. Суперлига, 20 тур Арис - Ксанти
Греция. Суперлига (2019/2020)
7 тур
20 октября, воскресенье 17:00 Ксанти 0:1 Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Арис 7:2 Ксанти
15 тур
31 января, четверг 20:00 Ксанти 0:1 Арис
Греция. Суперлига (2013/2014)
22 тур
1 февраля, суббота 19:15 Арис 1:1 Ксанти
5 тур
23 сентября, понедельник 20:30 Ксанти 2:0 Арис
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