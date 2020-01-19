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ПАОК - Астерас

19.01.2020, Воскресенье, 19:00 мск Греция. Суперлига, 19 тур ПАОК - Астерас
Греция. Суперлига (2019/2020)
6 тур
6 октября, воскресенье 17:15 Астерас 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
16 тур
13 января, воскресенье 20:30 Астерас 0:3 ПАОК
1 тур
25 августа, суббота 19:15 ПАОК 1:0 Астерас
Греция. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 16:00 Астерас 3:2 ПАОК
9 тур
30 октября, понедельник 20:30 ПАОК 2:0 Астерас
Греция. Суперлига (2016/2017)
19 тур
5 февраля, воскресенье 18:15 ПАОК 3:2 Астерас
4 тур
19 сентября, понедельник 19:30 Астерас 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
27 февраля, суббота 20:30 ПАОК 2:0 Астерас
9 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Астерас 2:1 ПАОК
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015)
, 6 тур
7 июня, воскресенье 20:30 Астерас 1:0 ПАОК
, 2 тур
24 мая, воскресенье 18:15 ПАОК 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
14 марта, суббота 20:30 ПАОК 0:0 Астерас
11 тур
10 января, суббота 20:30 Астерас 3:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
Плей-офф, 5 тур
14 мая, среда 18:00 Астерас 1:0 ПАОК
Плей-офф, 1 тур
30 апреля, среда 20:15 ПАОК 1:1 Астерас
25 тур
16 февраля, воскресенье 17:00 Астерас 2:1 ПАОК
8 тур
19 октября, суббота 19:15 ПАОК 2:0 Астерас
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