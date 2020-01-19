ПАОК - Астерас

|6 тур
|6 октября, воскресенье
|17:15
|Астерас
|1:2
|ПАОК
|16 тур
|13 января, воскресенье
|20:30
|Астерас
|0:3
|ПАОК
|1 тур
|25 августа, суббота
|19:15
|ПАОК
|1:0
|Астерас
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|16:00
|Астерас
|3:2
|ПАОК
|9 тур
|30 октября, понедельник
|20:30
|ПАОК
|2:0
|Астерас
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|3:2
|Астерас
|4 тур
|19 сентября, понедельник
|19:30
|Астерас
|1:2
|ПАОК
|24 тур
|27 февраля, суббота
|20:30
|ПАОК
|2:0
|Астерас
|9 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:00
|Астерас
|2:1
|ПАОК
| , 6 тур
|7 июня, воскресенье
|20:30
|Астерас
|1:0
|ПАОК
| , 2 тур
|24 мая, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|0:0
|Астерас