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ОФИ - Волос

04.01.2020, Суббота, 18:15 мск Греция. Суперлига, 17 тур ОФИ - Волос
Греция. Суперлига (2019/2020)
4 тур
21 сентября, суббота 17:15 Волос 1:0 ОФИ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 28 7 1 74:16 +58 91
2. АЕК 36 20 9 7 59:32 +27 69
3. ПАОК 37 22 10 5 59:29 +30 69
4. Панатинаикос 36 15 13 8 43:32 +11 58
5. Арис 37 11 12 14 51:52 -1 45
6. ОФИ 36 10 6 20 43:56 -13 36
* - ПАОК: снято 7
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астерас 33 11 10 12 44:42 +2 43
2. Атромитос 33 11 9 13 41:43 -2 42
3. Ларисса 34 8 12 14 32:43 -11 36
4. Ксанти 35 9 9 17 26:42 -16 36
5. ПАС Ламия 34 6 17 11 24:39 -15 35
6. Волос 33 8 7 18 27:54 -27 31
7. Панетоликос 33 6 11 16 30:48 -18 29
8. Паниониос 33 7 8 18 20:48 -28 29
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