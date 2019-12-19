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Паниониос - ПАОК

19.12.2019, Четверг, 20:30 мск Греция. Суперлига, 15 тур Паниониос - ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
2 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 ПАОК 2:1 Паниониос
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
19 января, суббота 20:30 ПАОК 3:0 Паниониос
2 тур
2 сентября, воскресенье 19:15 Паниониос 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2017/2018)
27 тур
14 апреля, суббота 19:30 ПАОК 3:1 Паниониос
12 тур
26 ноября, воскресенье 16:00 Паниониос 2:2 ПАОК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2016/2017)
4 тур
24 мая, среда 18:15 Паниониос 0:1 ПАОК
3 тур
21 мая, воскресенье 18:15 ПАОК 1:0 Паниониос
Греция. Суперлига (2016/2017)
25 тур
19 марта, воскресенье 16:00 ПАОК 1:0 Паниониос
10 тур
6 ноября, воскресенье 18:15 Паниониос 1:0 ПАОК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016)
4 тур
26 мая, четверг 18:15 ПАОК 2:0 Паниониос
3 тур
23 мая, понедельник 18:15 Паниониос 0:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
28 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Паниониос 3:1 ПАОК
13 тур
6 декабря, воскресенье 16:00 ПАОК 2:1 Паниониос
Греция. Суперлига (2014/2015)
34 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Паниониос 0:0 ПАОК
17 тур
3 января, суббота 20:30 ПАОК 3:2 Паниониос
Греция. Суперлига (2013/2014)
20 тур
18 января, суббота 21:30 Паниониос 2:0 ПАОК
3 тур
1 сентября, воскресенье 20:15 ПАОК 4:1 Паниониос
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