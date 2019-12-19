Паниониос - ПАОК

|2 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|ПАОК
|2:1
|Паниониос
|17 тур
|19 января, суббота
|20:30
|ПАОК
|3:0
|Паниониос
|2 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:15
|Паниониос
|0:1
|ПАОК
|27 тур
|14 апреля, суббота
|19:30
|ПАОК
|3:1
|Паниониос
|12 тур
|26 ноября, воскресенье
|16:00
|Паниониос
|2:2
|ПАОК
|25 тур
|19 марта, воскресенье
|16:00
|ПАОК
|1:0
|Паниониос
|10 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:15
|Паниониос
|1:0
|ПАОК
|28 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Паниониос
|3:1
|ПАОК
|13 тур
|6 декабря, воскресенье
|16:00
|ПАОК
|2:1
|Паниониос
|34 тур
|10 мая, воскресенье
|19:00
|Паниониос
|0:0
|ПАОК
|17 тур
|3 января, суббота
|20:30
|ПАОК
|3:2
|Паниониос