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Ксанти - Панетоликос

18.12.2019, Среда, 18:00 мск Греция. Суперлига, 15 тур Ксанти - Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
2 тур
31 августа, суббота 19:00 Панетоликос 1:2 Ксанти
Греция. Суперлига (2018/2019)
18 тур
26 января, суббота 20:00 Панетоликос 0:0 Ксанти
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Ксанти 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 18:15 Ксанти 1:0 Панетоликос
10 тур
4 ноября, суббота 16:00 Панетоликос 1:3 Ксанти
Греция. Суперлига (2016/2017)
27 тур
5 апреля, среда 15:00 Ксанти 3:0 Панетоликос
12 тур
27 ноября, воскресенье 18:15 Панетоликос 2:3 Ксанти
Греция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
27 февраля, суббота 18:15 Панетоликос 2:2 Ксанти
9 тур
1 ноября, воскресенье 18:15 Ксанти 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
26 тур
18 марта, среда 18:15 Ксанти 3:0 Панетоликос
9 тур
2 ноября, воскресенье 18:15 Панетоликос 5:2 Ксанти
Греция. Суперлига (2013/2014)
29 тур
17 марта, понедельник 21:30 Панетоликос 1:0 Ксанти
12 тур
24 ноября, воскресенье 19:15 Ксанти 3:1 Панетоликос
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