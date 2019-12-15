Панетоликос - ПАОК

|1 тур
|25 августа, воскресенье
|20:00
|ПАОК
|2:1
|Панетоликос
|1 тур
|25 августа, воскресенье
|20:00
|ПАОК
|2:1
|Панетоликос
|25 тур
|16 марта, суббота
|20:00
|Панетоликос
|1:2
|ПАОК
|10 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|2:1
|Панетоликос
|19 тур
|28 января, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|0:1
|ПАОК
|4 тур
|16 сентября, суббота
|18:15
|ПАОК
|1:0
|Панетоликос
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|0:1
|ПАОК
|3 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:15
|ПАОК
|2:1
|Панетоликос
|26 тур
|12 марта, суббота
|20:30
|Панетоликос
|0:3
|ПАОК
|11 тур
|22 ноября, воскресенье
|16:00
|ПАОК
|0:0
|Панетоликос
|21 тур
|31 января, суббота
|20:30
|ПАОК
|1:2
|Панетоликос
|4 тур
|22 сентября, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|0:1
|ПАОК
|19 тур
|12 января, воскресенье
|17:00
|ПАОК
|1:0
|Панетоликос
|2 тур
|24 августа, суббота
|00:00
|Панетоликос
|2:0
|ПАОК