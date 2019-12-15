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Панетоликос - ПАОК

15.12.2019, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 14 тур Панетоликос - ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
1 тур
25 августа, воскресенье 20:00 ПАОК 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
25 тур
16 марта, суббота 20:00 Панетоликос 1:2 ПАОК
10 тур
11 ноября, воскресенье 18:15 ПАОК 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
19 тур
28 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 0:1 ПАОК
4 тур
16 сентября, суббота 18:15 ПАОК 1:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
18 тур
29 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 0:1 ПАОК
3 тур
11 сентября, воскресенье 18:15 ПАОК 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
26 тур
12 марта, суббота 20:30 Панетоликос 0:3 ПАОК
11 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 ПАОК 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 20:30 ПАОК 1:2 Панетоликос
4 тур
22 сентября, понедельник 20:30 Панетоликос 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
19 тур
12 января, воскресенье 17:00 ПАОК 1:0 Панетоликос
2 тур
24 августа, суббота 00:00 Панетоликос 2:0 ПАОК
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