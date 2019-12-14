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ОФИ - Арис

14.12.2019, Суббота, 18:15 мск Греция. Суперлига, 14 тур ОФИ - Арис
Греция. Суперлига (2019/2020)
1 тур
24 августа, суббота 21:00 Арис 1:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Арис 3:1 ОФИ
11 тур
25 ноября, воскресенье 20:30 ОФИ 1:2 Арис
Греция. Суперлига (2013/2014)
27 тур
1 марта, суббота 21:30 Арис 0:0 ОФИ
10 тур
3 ноября, воскресенье 21:30 ОФИ 2:0 Арис
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