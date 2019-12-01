Ксанти - Атромитос

|17 тур
|20 января, воскресенье
|20:00
|Ксанти
|2:1
|Атромитос
|2 тур
|1 сентября, суббота
|21:30
|Атромитос
|0:0
|Ксанти
|17 тур
|20 января, воскресенье
|20:00
|Ксанти
|2:1
|Атромитос
|2 тур
|1 сентября, суббота
|21:30
|Атромитос
|0:0
|Ксанти
|24 тур
|3 марта, суббота
|20:30
|Атромитос
|1:0
|Ксанти
|9 тур
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Ксанти
|0:2
|Атромитос
|21 тур
|18 февраля, суббота
|16:00
|Атромитос
|2:1
|Ксанти
|6 тур
|3 октября, понедельник
|19:30
|Ксанти
|0:0
|Атромитос
|18 тур
|16 января, суббота
|16:00
|Ксанти
|2:2
|Атромитос
|3 тур
|13 сентября, воскресенье
|18:15
|Атромитос
|0:1
|Ксанти
|29 тур
|22 марта, воскресенье
|16:00
|Ксанти
|1:0
|Атромитос
|12 тур
|29 ноября, суббота
|20:30
|Атромитос
|2:0
|Ксанти