Паниониос - Олимпиакос

|19 тур
|2 февраля, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:0
|Паниониос
|4 тур
|24 сентября, понедельник
|19:30
|Паниониос
|0:1
|Олимпиакос
|19 тур
|2 февраля, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|4:0
|Паниониос
|4 тур
|24 сентября, понедельник
|19:30
|Паниониос
|0:1
|Олимпиакос
|22 тур
|18 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|1:0
|Паниониос
|7 тур
|14 октября, суббота
|20:30
|Паниониос
|3:4
|Олимпиакос
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|0:1
|Паниониос
|7 тур
|15 октября, суббота
|20:30
|Паниониос
|0:2
|Олимпиакос
|16 тур
|3 января, воскресенье
|20:30
|Паниониос
|1:3
|Олимпиакос
|1 тур
|23 августа, воскресенье
|21:30
|Олимпиакос
|3:0
|Паниониос
|32 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:30
|Паниониос
|2:2
|Олимпиакос
|15 тур
|17 декабря, среда
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|Паниониос
|23 тур
|5 февраля, среда
|19:15
|Олимпиакос
|2:0
|Паниониос
|6 тур
|28 сентября, суббота
|21:30
|Паниониос
|0:2
|Олимпиакос