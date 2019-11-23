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Паниониос - Олимпиакос

23.11.2019, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 11 тур Паниониос - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
2 февраля, суббота 20:30 Олимпиакос 4:0 Паниониос
4 тур
24 сентября, понедельник 19:30 Паниониос 0:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
22 тур
18 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 Паниониос
7 тур
14 октября, суббота 20:30 Паниониос 3:4 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
22 тур
26 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 0:1 Паниониос
7 тур
15 октября, суббота 20:30 Паниониос 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
16 тур
3 января, воскресенье 20:30 Паниониос 1:3 Олимпиакос
1 тур
23 августа, воскресенье 21:30 Олимпиакос 3:0 Паниониос
Греция. Суперлига (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 19:30 Паниониос 2:2 Олимпиакос
15 тур
17 декабря, среда 20:30 Олимпиакос 2:0 Паниониос
Греция. Суперлига (2013/2014)
23 тур
5 февраля, среда 19:15 Олимпиакос 2:0 Паниониос
6 тур
28 сентября, суббота 21:30 Паниониос 0:2 Олимпиакос
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