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АЕК - Арис

24.11.2019, Воскресенье, 20:30 мск Греция. Суперлига, 11 тур АЕК - Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
23 тур
2 марта, суббота 20:00 Арис 2:0 АЕК
8 тур
28 октября, воскресенье 20:30 АЕК 4:0 Арис
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