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ОФИ - ПАОК

09.11.2019, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 10 тур ОФИ - ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
18 тур
27 января, воскресенье 18:15 ПАОК 4:0 ОФИ
3 тур
15 сентября, суббота 18:15 ОФИ 1:3 ПАОК
Греция. Суперлига (2014/2015)
22 тур
4 февраля, среда 18:15 ОФИ 3:1 ПАОК
5 тур
28 сентября, воскресенье 21:30 ПАОК 4:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2013/2014)
23 тур
5 февраля, среда 21:30 ПАОК 5:0 ОФИ
6 тур
29 сентября, воскресенье 19:15 ОФИ 1:1 ПАОК
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