Ксанти - Олимпиакос

|28 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Олимпиакос
|4:0
|Ксанти
|13 тур
|9 декабря, воскресенье
|16:30
|Ксанти
|1:1
|Олимпиакос
|28 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Олимпиакос
|4:0
|Ксанти
|13 тур
|9 декабря, воскресенье
|16:30
|Ксанти
|1:1
|Олимпиакос
|18 тур
|21 января, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|3:0
|Ксанти
|3 тур
|9 сентября, суббота
|20:30
|Ксанти
|1:1
|Олимпиакос
|17 тур
|21 января, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|Ксанти
|2 тур
|8 января, воскресенье
|20:30
|Ксанти
|0:2
|Олимпиакос
|19 тур
|23 января, суббота
|20:30
|Олимпиакос
|1:0
|Ксанти
|4 тур
|22 сентября, вторник
|20:30
|Ксанти
|1:3
|Олимпиакос
|28 тур
|15 марта, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|2:0
|Ксанти
|11 тур
|11 января, воскресенье
|20:30
|Ксанти
|1:3
|Олимпиакос
|21 тур
|26 января, воскресенье
|21:30
|Ксанти
|0:2
|Олимпиакос
|4 тур
|14 сентября, суббота
|21:30
|Олимпиакос
|4:0
|Ксанти