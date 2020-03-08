Копенгаген - Хорсенс

|3 тур
|27 июля, суббота
|18:30
|Хорсенс
|0:2
|Копенгаген
|3 тур
|27 июля, суббота
|18:30
|Хорсенс
|0:2
|Копенгаген
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|18:00
|Хорсенс
|1:6
|Копенгаген
|1 тур
|16 июля, понедельник
|19:00
|Копенгаген
|1:2
|Хорсенс
|6 тур
|27 апреля, пятница
|20:00
|Хорсенс
|2:3
|Копенгаген
|5 тур
|21 апреля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|4:1
|Хорсенс
|14 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Хорсенс
|1:1
|Копенгаген
|5 тур
|12 августа, суббота
|19:30
|Копенгаген
|1:1
|Хорсенс
|24 тур
|5 марта, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|5:0
|Хорсенс
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Хорсенс
|0:2
|Копенгаген
|23 тур
|15 марта, пятница
|21:30
|Копенгаген
|2:1
|Хорсенс
|14 тур
|29 октября, понедельник
|22:00
|Хорсенс
|1:0
|Копенгаген
|11 тур
|29 сентября, суббота
|19:00
|Хорсенс
|1:1
|Копенгаген
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Хорсенс
|12 тур
|17 октября, понедельник
|21:00
|Хорсенс
|2:0
|Копенгаген
|6 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|Хорсенс
|0:1
|Копенгаген
|30 тур
|16 мая, понедельник
|21:00
|Хорсенс
|1:1
|Копенгаген
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|4:0
|Хорсенс
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|20:00
|Хорсенс
|1:2
|Копенгаген