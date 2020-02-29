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Эсбьерг - Нордшелланд

29.02.2020, Суббота, 18:00 мск Дания. Суперлига, 23 тур Эсбьерг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
3 тур
28 июля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 2:0 Эсбьерг
Дания. Плей-офф (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:2 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2018/2019)
20 тур
16 декабря, воскресенье 14:00 Эсбьерг 3:0 Нордшелланд
1 тур
15 июля, воскресенье 13:00 Нордшелланд 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
27 ноября, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:2 Нордшелланд
11 тур
25 сентября, воскресенье 21:00 Нордшелланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
11 апреля, понедельник 20:00 Нордшелланд 0:0 Эсбьерг
14 тур
30 октября, пятница 20:00 Эсбьерг 2:1 Нордшелланд
5 тур
16 августа, воскресенье 14:30 Нордшелланд 1:2 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
18 мая, понедельник 19:00 Нордшелланд 1:3 Эсбьерг
17 тур
8 декабря, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Нордшелланд
3 тур
3 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:2 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
14 апреля, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:1 Эсбьерг
19 тур
24 февраля, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:1 Нордшелланд
1 тур
22 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 4:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Нордшелланд 1:0 Эсбьерг
18 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:0 Нордшелланд
11 тур
28 сентября, пятница 20:30 Нордшелланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:0 Нордшелланд
22 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:2 Эсбьерг
11 тур
3 октября, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Эсбьерг 3:3 Нордшелланд
21 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:0 Эсбьерг
9 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:4 Эсбьерг
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