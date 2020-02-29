Эсбьерг - Нордшелланд

|3 тур
|28 июля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|2:0
|Эсбьерг
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|2:0
|Эсбьерг
|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|1:2
|Эсбьерг
|20 тур
|16 декабря, воскресенье
|14:00
|Эсбьерг
|3:0
|Нордшелланд
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|13:00
|Нордшелланд
|1:1
|Эсбьерг
|18 тур
|27 ноября, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|2:2
|Нордшелланд
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|3:0
|Эсбьерг
|24 тур
|11 апреля, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|0:0
|Эсбьерг
|14 тур
|30 октября, пятница
|20:00
|Эсбьерг
|2:1
|Нордшелланд
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|14:30
|Нордшелланд
|1:2
|Эсбьерг
|29 тур
|18 мая, понедельник
|19:00
|Нордшелланд
|1:3
|Эсбьерг
|17 тур
|8 декабря, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|0:0
|Нордшелланд
|3 тур
|3 августа, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|3:2
|Эсбьерг
|26 тур
|14 апреля, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|0:1
|Эсбьерг
|19 тур
|24 февраля, понедельник
|22:00
|Эсбьерг
|2:1
|Нордшелланд
|1 тур
|22 июля, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|4:0
|Нордшелланд
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Нордшелланд
|1:0
|Эсбьерг
|18 тур
|25 ноября, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|1:0
|Нордшелланд
|11 тур
|28 сентября, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|3:0
|Эсбьерг
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|2:0
|Нордшелланд
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:2
|Эсбьерг
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|1:1
|Нордшелланд
|33 тур
|16 мая, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|3:3
|Нордшелланд
|21 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:0
|Эсбьерг
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:4
|Эсбьерг