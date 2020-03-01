Копенгаген - Ольборг

|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Ольборг
|8 тур
|13 мая, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|4 тур
|18 апреля, среда
|21:00
|Копенгаген
|2:1
|Ольборг
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|1 тур
|15 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|17 тур
|18 ноября, пятница
|22:15
|Ольборг
|1:2
|Копенгаген
|6 тур
|20 августа, суббота
|19:30
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|29 тур
|12 мая, четверг
|21:00
|Ольборг
|0:2
|Копенгаген
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|6:2
|Ольборг
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:2
|Ольборг
|30 тур
|20 мая, среда
|21:00
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|16 тур
|30 ноября, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|7 тур
|13 сентября, суббота
|22:35
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|24 тур
|30 марта, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Копенгаген
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Копенгаген
|28 тур
|21 апреля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|22:00
|Копенгаген
|4:0
|Ольборг
|3 тур
|28 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:0
|Ольборг
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Копенгаген
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|21 тур
|12 марта, суббота
|21:00
|Ольборг
|0:1
|Копенгаген
|3 тур
|31 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Ольборг
|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Ольборг
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Копенгаген
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:2
|Копенгаген