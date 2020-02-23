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Силькеборг - Копенгаген

23.02.2020, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 22 тур Силькеборг - Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
11 тур
28 сентября, суббота 18:00 Копенгаген 4:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:3 Копенгаген
10 тур
23 сентября, суббота 19:00 Копенгаген 4:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:3 Копенгаген
13 тур
15 октября, суббота 19:30 Копенгаген 2:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
13 апреля, понедельник 20:00 Силькеборг 0:4 Копенгаген
15 тур
22 ноября, суббота 21:30 Копенгаген 1:0 Силькеборг
1 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Силькеборг 0:0 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 19:00 Силькеборг 1:0 Копенгаген
22 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:1 Силькеборг
10 тур
23 сентября, воскресенье 21:00 Копенгаген 5:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Копенгаген 2:1 Силькеборг
22 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:0 Копенгаген
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 18:00 Копенгаген 2:0 Силькеборг
13 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:3 Копенгаген
8 тур
11 сентября, суббота 17:00 Копенгаген 2:2 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Силькеборг 2:0 Копенгаген
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 1:0 Силькеборг
3 тур
1 августа, суббота 17:00 Копенгаген 1:1 Силькеборг
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