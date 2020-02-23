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Люнгбю - Эсбьерг

23.02.2020, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 22 тур Люнгбю - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2019/2020)
6 тур
18 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
27 февраля, понедельник 19:00 Люнгбю 0:0 Эсбьерг
13 тур
17 октября, понедельник 20:00 Эсбьерг 2:2 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
11 апреля, понедельник 21:00 Люнгбю 1:2 Эсбьерг
18 тур
28 ноября, воскресенье 16:00 Эсбьерг 0:0 Люнгбю
8 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:3 Люнгбю
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