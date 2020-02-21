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Хобро - Мидтьюлланд

21.02.2020, Пятница, 21:00 мск Дания. Суперлига, 22 тур Хобро - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
6 тур
18 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:1 Хобро
Дания. Суперлига (2018/2019)
25 тур
8 марта, пятница 21:00 Хобро 1:2 Мидтьюлланд
11 тур
29 сентября, суббота 17:00 Мидтьюлланд 5:2 Хобро
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
25 февраля, воскресенье 14:00 Хобро 1:2 Мидтьюлланд
9 тур
17 сентября, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 5:1 Хобро
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 21:00 Хобро 1:4 Мидтьюлланд
21 тур
14 марта, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Хобро
7 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Мидтьюлланд 2:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
27 апреля, понедельник 20:00 Хобро 0:0 Мидтьюлланд
22 тур
21 марта, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Хобро
10 тур
3 октября, пятница 20:30 Хобро 1:5 Мидтьюлланд
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