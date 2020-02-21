Хобро - Мидтьюлланд

|6 тур
|18 августа, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Хобро
|6 тур
|18 августа, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Хобро
|25 тур
|8 марта, пятница
|21:00
|Хобро
|1:2
|Мидтьюлланд
|11 тур
|29 сентября, суббота
|17:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Хобро
|22 тур
|25 февраля, воскресенье
|14:00
|Хобро
|1:2
|Мидтьюлланд
|9 тур
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Мидтьюлланд
|5:1
|Хобро
|29 тур
|11 мая, среда
|21:00
|Хобро
|1:4
|Мидтьюлланд
|21 тур
|14 марта, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Хобро
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|21:30
|Мидтьюлланд
|2:0
|Хобро
|26 тур
|27 апреля, понедельник
|20:00
|Хобро
|0:0
|Мидтьюлланд
|22 тур
|21 марта, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Хобро
|10 тур
|3 октября, пятница
|20:30
|Хобро
|1:5
|Мидтьюлланд