Введите ваш ник на сайте

Эсбьерг - Копенгаген

14.02.2020, Пятница, 21:00 мск Дания. Суперлига, 21 тур Эсбьерг - Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
13 тур
20 октября, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Эсбьерг
Дания. Плей-офф (2018/2019)
35 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Эсбьерг 4:3 Копенгаген
27 тур
31 марта, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Эсбьерг
8 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 0:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Эсбьерг
2 тур
23 июля, суббота 18:00 Эсбьерг 0:4 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Эсбьерг 1:4 Копенгаген
19 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
2 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
21 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Эсбьерг 0:1 Копенгаген
10 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 21:00 Копенгаген 2:2 Эсбьерг
15 тур
10 ноября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 1:1 Копенгаген
8 тур
14 сентября, суббота 19:00 Копенгаген 1:1 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:2 Эсбьерг
12 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Эсбьерг 2:2 Копенгаген
4 тур
4 августа, суббота 21:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
2 апреля, суббота 17:00 Эсбьерг 1:1 Копенгаген
19 тур
4 декабря, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Эсбьерг
2 тур
24 июля, суббота 21:00 Эсбьерг 1:2 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 22:00 Копенгаген 3:2 Эсбьерг
14 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Эсбьерг 0:0 Копенгаген
11 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Эсбьерг
...
  • Читайте нас: 