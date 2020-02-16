Оденсе - Брондбю

|3 тур
|28 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:2
|Оденсе
|24 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:0
|Брондбю
|13 тур
|22 октября, понедельник
|20:00
|Брондбю
|1:1
|Оденсе
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Оденсе
|8 тур
|10 сентября, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Брондбю
|17 тур
|20 ноября, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|1:0
|Брондбю
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|3:0
|Оденсе
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Оденсе
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:5
|Брондбю
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Оденсе
|27 тур
|3 мая, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|0:2
|Брондбю
|21 тур
|15 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Оденсе
|23 тур
|23 марта, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|1:2
|Оденсе
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|22:15
|Оденсе
|0:0
|Брондбю
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:1
|Оденсе
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Брондбю
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:3
|Оденсе
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:1
|Оденсе
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:0
|Оденсе
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|0:0
|Брондбю
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Брондбю
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|1:1
|Брондбю
|18 тур
|28 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Оденсе