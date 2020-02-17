Мидтьюлланд - Люнгбю

|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:3
|Мидтьюлланд
|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:3
|Мидтьюлланд
|14 тур
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Люнгбю
|10 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|0:3
|Люнгбю
|3 тур
|16 апреля, воскресенье
|17:00
|Люнгбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|24 тур
|3 марта, пятница
|22:15
|Мидтьюлланд
|1:1
|Люнгбю
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|1:0
|Мидтьюлланд
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:2
|Мидтьюлланд
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Люнгбю
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Люнгбю
|23 тур
|4 апреля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|4:4
|Люнгбю
|19 тур
|6 декабря, понедельник
|21:00
|Люнгбю
|1:0
|Мидтьюлланд
|11 тур
|2 октября, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Люнгбю