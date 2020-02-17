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Мидтьюлланд - Люнгбю

17.02.2020, Понедельник, 21:00 мск Дания. Суперлига, 21 тур Мидтьюлланд - Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
9 тур
15 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:2 Мидтьюлланд
7 тур
27 августа, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 1:1 Люнгбю
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
10 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 0:3 Люнгбю
3 тур
16 апреля, воскресенье 17:00 Люнгбю 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
3 марта, пятница 22:15 Мидтьюлланд 1:1 Люнгбю
12 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:2 Мидтьюлланд
19 тур
4 марта, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:2 Люнгбю
4 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
4 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 4:4 Люнгбю
19 тур
6 декабря, понедельник 21:00 Люнгбю 1:0 Мидтьюлланд
11 тур
2 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 1:2 Люнгбю
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