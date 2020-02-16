Сендерийск - Хобро

|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|13:00
|Хобро
|1:1
|Сендерийск
|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|13:00
|Хобро
|1:1
|Сендерийск
|19 тур
|8 декабря, суббота
|18:00
|Хобро
|0:0
|Сендерийск
|8 тур
|1 сентября, суббота
|17:00
|Сендерийск
|1:1
|Хобро
|1/4 финала
ответный матч
|13 мая, воскресенье
|17:00
|Хобро
|3:2
|Сендерийск
|1/4 финала
первый матч
|6 мая, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Хобро
|14 тур
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Сендерийск
|1:1
|Хобро
|8 тур
|8 сентября, пятница
|21:15
|Хобро
|3:2
|Сендерийск
|27 тур
|30 апреля, суббота
|17:00
|Хобро
|1:2
|Сендерийск
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|15:30
|Сендерийск
|2:0
|Хобро
|5 тур
|17 августа, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|3:0
|Хобро
|28 тур
|10 мая, воскресенье
|15:00
|Хобро
|2:2
|Сендерийск
|18 тур
|22 февраля, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|1:0
|Хобро
|7 тур
|15 сентября, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|1:1
|Хобро