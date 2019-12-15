Рандерс - Эсбьерг

|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|0:3
|Рандерс
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|0:2
|Эсбьерг
|4 тур
|4 августа, суббота
|17:00
|Эсбьерг
|3:3
|Рандерс
|5 тур
|28 апреля, пятница
|21:15
|Рандерс
|0:0
|Эсбьерг
|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|14:00
|Эсбьерг
|0:0
|Рандерс
|21 тур
|11 декабря, воскресенье
|15:00
|Рандерс
|0:2
|Эсбьерг
|9 тур
|16 сентября, пятница
|19:00
|Эсбьерг
|1:1
|Рандерс
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|3:1
|Эсбьерг
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|1:0
|Рандерс
|9 тур
|21 сентября, понедельник
|20:00
|Эсбьерг
|0:2
|Рандерс
|25 тур
|20 апреля, понедельник
|20:00
|Эсбьерг
|0:0
|Рандерс
|14 тур
|8 ноября, суббота
|21:00
|Рандерс
|3:2
|Эсбьерг
|1 тур
|21 июля, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|0:1
|Рандерс
|27 тур
|17 апреля, четверг
|19:00
|Эсбьерг
|2:2
|Рандерс
|18 тур
|8 декабря, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:0
|Эсбьерг
|5 тур
|19 августа, понедельник
|21:00
|Рандерс
|3:2
|Эсбьерг
|27 тур
|14 апреля, воскресенье
|16:00
|Эсбьерг
|4:0
|Рандерс
|20 тур
|8 декабря, суббота
|19:00
|Рандерс
|2:1
|Эсбьерг
|5 тур
|13 августа, понедельник
|21:00
|Рандерс
|1:0
|Эсбьерг
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|2:2
|Эсбьерг
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|16:00
|Эсбьерг
|1:3
|Рандерс
|10 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|2:2
|Рандерс