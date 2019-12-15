Мидтьюлланд - Орхус

|3 тур
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Орхус
|0:1
|Мидтьюлланд
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Орхус
|0:1
|Мидтьюлланд
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|18:00
|Орхус
|1:2
|Мидтьюлланд
|1 тур
|14 июля, суббота
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Орхус
|17 тур
|27 ноября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|4:0
|Орхус
|10 тур
|25 сентября, понедельник
|20:00
|Орхус
|0:3
|Мидтьюлланд
|20 тур
|4 декабря, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Орхус
|10 тур
|21 сентября, среда
|21:00
|Орхус
|1:1
|Мидтьюлланд
|28 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Орхус
|18 тур
|4 декабря, пятница
|20:00
|Орхус
|2:1
|Мидтьюлланд
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|21:45
|Мидтьюлланд
|2:0
|Орхус
|27 тур
|18 апреля, пятница
|21:00
|Орхус
|0:4
|Мидтьюлланд
|18 тур
|8 декабря, воскресенье
|19:30
|Мидтьюлланд
|3:0
|Орхус
|1 тур
|19 июля, пятница
|20:30
|Орхус
|0:2
|Мидтьюлланд
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:2
|Орхус
|18 тур
|26 ноября, понедельник
|22:00
|Орхус
|1:1
|Мидтьюлланд
|9 тур
|17 сентября, понедельник
|21:00
|Орхус
|3:2
|Мидтьюлланд
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Орхус
|0:2
|Мидтьюлланд
|22 тур
|26 марта, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Орхус
|8 тур
|12 сентября, понедельник
|21:00
|Орхус
|4:2
|Мидтьюлланд
|27 тур
|14 апреля, среда
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Орхус
|14 тур
|31 октября, суббота
|19:00
|Орхус
|2:2
|Мидтьюлланд
|9 тур
|21 сентября, понедельник
|21:00
|Орхус
|2:4
|Мидтьюлланд