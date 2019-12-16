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Копенгаген - Оденсе

16.12.2019, Понедельник, 21:00 мск Дания. Суперлига, 20 тур Копенгаген - Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
1 тур
14 июля, воскресенье 17:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 4:0 Оденсе
28 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Копенгаген 6:1 Оденсе
4 тур
5 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
25 февраля, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:0 Оденсе
12 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Оденсе 0:3 Копенгаген
8 тур
10 сентября, суббота 17:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:1 Оденсе
7 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
25 мая, понедельник 18:00 Копенгаген 1:0 Оденсе
19 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Оденсе 1:0 Копенгаген
6 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:2 Оденсе
21 тур
9 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 0:1 Копенгаген
9 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
21 тур
3 марта, воскресенье 22:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
8 тур
2 сентября, воскресенье 21:00 Оденсе 2:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Оденсе
14 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Оденсе 1:3 Копенгаген
2 тур
23 июля, суббота 21:00 Копенгаген 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Оденсе 3:0 Копенгаген
12 тур
17 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 5:0 Оденсе
4 тур
8 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
1 апреля, четверг 20:00 Копенгаген 2:0 Оденсе
18 тур
6 декабря, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Копенгаген
8 тур
12 сентября, суббота 17:00 Оденсе 1:1 Копенгаген
Copa del Sol 2010
Матч за 3-е место,
12 февраля, пятница 19:00 Копенгаген 2:1 Оденсе
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