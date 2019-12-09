Оденсе - Ольборг

|13 тур
|18 октября, пятница
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Оденсе
|20 тур
|14 декабря, пятница
|21:00
|Оденсе
|1:2
|Ольборг
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|0:1
|Оденсе
|14 тур
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|0:2
|Оденсе
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|0:0
|Ольборг
|24 тур
|6 марта, понедельник
|21:00
|Оденсе
|4:0
|Ольборг
|3 тур
|1 августа, понедельник
|20:00
|Ольборг
|2:2
|Оденсе
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|3:2
|Ольборг
|20 тур
|4 марта, пятница
|20:00
|Ольборг
|0:1
|Оденсе
|6 тур
|24 августа, понедельник
|20:00
|Ольборг
|5:1
|Оденсе
|29 тур
|15 мая, пятница
|19:30
|Ольборг
|0:2
|Оденсе
|17 тур
|6 декабря, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Ольборг
|3 тур
|2 августа, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Ольборг
|29 тур
|26 апреля, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:3
|Ольборг
|14 тур
|2 ноября, суббота
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Оденсе
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|0:0
|Оденсе
|27 тур
|14 апреля, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|3:4
|Ольборг
|20 тур
|6 марта, среда
|21:30
|Ольборг
|2:2
|Оденсе
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|0:4
|Ольборг
|29 тур
|3 мая, четверг
|22:00
|Оденсе
|1:2
|Ольборг
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|2:1
|Оденсе
|5 тур
|13 августа, суббота
|19:00
|Ольборг
|2:1
|Оденсе
|23 тур
|2 апреля, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:1
|Оденсе
|19 тур
|4 декабря, суббота
|19:00
|Оденсе
|6:0
|Ольборг
|11 тур
|4 октября, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:2
|Оденсе