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Сендерийск - Эсбьерг

08.12.2019, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 19 тур Сендерийск - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2019/2020)
12 тур
6 октября, воскресенье 13:00 Эсбьерг 1:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2018/2019)
25 тур
10 марта, воскресенье 16:00 Сендерийск 3:1 Эсбьерг
5 тур
13 августа, понедельник 20:00 Эсбьерг 1:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
17 февраля, пятница 22:15 Эсбьерг 3:0 Сендерийск
7 тур
28 августа, воскресенье 13:00 Сендерийск 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
6 мая, пятница 19:00 Сендерийск 2:0 Эсбьерг
18 тур
6 декабря, воскресенье 15:30 Эсбьерг 0:1 Сендерийск
4 тур
9 августа, воскресенье 14:30 Эсбьерг 0:4 Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
21 мая, четверг 21:00 Эсбьерг 2:3 Сендерийск
16 тур
28 ноября, пятница 20:30 Сендерийск 0:0 Эсбьерг
2 тур
27 июля, воскресенье 21:00 Эсбьерг 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
7 мая, среда 20:00 Эсбьерг 2:1 Сендерийск
16 тур
22 ноября, пятница 21:30 Сендерийск 1:0 Эсбьерг
10 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Эсбьерг 4:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
23 тур
9 апреля, вторник 20:30 Сендерийск 3:1 Эсбьерг
14 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:2 Сендерийск
3 тур
28 июля, суббота 19:00 Эсбьерг 1:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 22:00 Сендерийск 2:1 Эсбьерг
20 тур
6 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 0:1 Сендерийск
3 тур
31 июля, суббота 19:00 Сендерийск 3:0 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:0 Эсбьерг
13 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Эсбьерг 2:0 Сендерийск
3 тур
1 августа, суббота 19:00 Сендерийск 1:1 Эсбьерг
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