Сендерийск - Эсбьерг

|12 тур
|6 октября, воскресенье
|13:00
|Эсбьерг
|1:2
|Сендерийск
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|13:00
|Эсбьерг
|1:2
|Сендерийск
|25 тур
|10 марта, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|3:1
|Эсбьерг
|5 тур
|13 августа, понедельник
|20:00
|Эсбьерг
|1:0
|Сендерийск
|22 тур
|17 февраля, пятница
|22:15
|Эсбьерг
|3:0
|Сендерийск
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|13:00
|Сендерийск
|1:1
|Эсбьерг
|28 тур
|6 мая, пятница
|19:00
|Сендерийск
|2:0
|Эсбьерг
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|15:30
|Эсбьерг
|0:1
|Сендерийск
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|14:30
|Эсбьерг
|0:4
|Сендерийск
|30 тур
|21 мая, четверг
|21:00
|Эсбьерг
|2:3
|Сендерийск
|16 тур
|28 ноября, пятница
|20:30
|Сендерийск
|0:0
|Эсбьерг
|2 тур
|27 июля, воскресенье
|21:00
|Эсбьерг
|1:1
|Сендерийск
|31 тур
|7 мая, среда
|20:00
|Эсбьерг
|2:1
|Сендерийск
|16 тур
|22 ноября, пятница
|21:30
|Сендерийск
|1:0
|Эсбьерг
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|16:00
|Эсбьерг
|4:1
|Сендерийск
|23 тур
|9 апреля, вторник
|20:30
|Сендерийск
|3:1
|Эсбьерг
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|1:2
|Сендерийск
|3 тур
|28 июля, суббота
|19:00
|Эсбьерг
|1:2
|Сендерийск
|31 тур
|19 мая, четверг
|22:00
|Сендерийск
|2:1
|Эсбьерг
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|16:00
|Эсбьерг
|0:1
|Сендерийск
|3 тур
|31 июля, суббота
|19:00
|Сендерийск
|3:0
|Эсбьерг
|32 тур
|9 мая, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|1:0
|Эсбьерг
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|16:00
|Эсбьерг
|2:0
|Сендерийск
|3 тур
|1 августа, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:1
|Эсбьерг