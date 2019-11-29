Люнгбю - Нордшелланд

|12 тур
|4 октября, пятница
|20:00
|Нордшелланд
|1:1
|Люнгбю
|12 тур
|4 октября, пятница
|20:00
|Нордшелланд
|1:1
|Люнгбю
|15 тур
|4 ноября, суббота
|18:00
|Нордшелланд
|2:2
|Люнгбю
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|13:00
|Люнгбю
|1:4
|Нордшелланд
|7 тур
|12 мая, пятница
|17:00
|Люнгбю
|2:1
|Нордшелланд
|1 тур
|31 марта, пятница
|21:15
|Нордшелланд
|2:0
|Люнгбю
|22 тур
|17 февраля, пятница
|20:00
|Нордшелланд
|0:1
|Люнгбю
|7 тур
|26 августа, пятница
|21:15
|Люнгбю
|0:1
|Нордшелланд
|30 тур
|5 мая, суббота
|19:00
|Люнгбю
|0:2
|Нордшелланд
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|0:1
|Люнгбю
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|4:0
|Люнгбю
|28 тур
|1 мая, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|1:0
|Нордшелланд
|16 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|2:1
|Люнгбю
|9 тур
|20 сентября, понедельник
|21:00
|Люнгбю
|2:0
|Нордшелланд